KRAIBURG RELASTEC GmbH

A usage des bâtiments commerciaux et industriels, pour les supermarchés et centres commerciaux, les entrepôts ainsi que pour les hôpitaux, écoles et hôtels entre autres, les sous-couches Damtec ® assurent une isolation aux bruits de choc fiable et durable. Les sous-couches Damtec ® vibra 3D 17/9, Damtec ® vibra system, Damtec ® vibra 3D 8/4 et Damtec ® vibra hard garantissent une excellente désolidarisation des bruits de structure et sont également parfaitement adaptées à l'amortissement des vibrations en bâtiments et travaux publics et pour fondations des machines. Toutes informations pertinentes sont disponibles dans nos fiches techniques, que nous serons heureux de vous transmettre sur demande!





