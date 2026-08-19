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M.E.P est un fabricant français spécialisé dans les solutions d'habillage de toiture et de façade en PVC. Depuis plus de 40 ans, l'entreprise conçoit, fabrique et distribue des produits destinés aux professionnels du bâtiment comme aux particuliers, pour les projets de construction neuve, de rénovation et d'amélioration de l'habitat.

Grâce à son savoir-faire industriel et à une fabrication majoritairement réalisée dans ses propres usines en France, M.E.P maîtrise l'ensemble de sa chaîne de production afin de garantir des produits fiables, durables et conformes aux exigences du secteur. Son expertise s'appuie sur une parfaite connaissance des métiers de la couverture, de la façade et de la ventilation, ainsi que sur un accompagnement technique adapté aux besoins de chaque projet.

Référence sur le marché des débords de toit PVC, M.E.P propose un système complet permettant d'assurer à la fois la protection et la finition des toitures. Avec plus de 7 millions de mètres linéaires de caissons installés en France, ses solutions sont reconnues pour leur qualité, leur durabilité et leur facilité de mise en œuvre.

L'entreprise développe également une offre complète de produits pour répondre aux principaux besoins de l'enveloppe du bâtiment :

Débords de toit : planches de rive RIVEPRO et RIVECEL, lambris de sous-toiture, protège-pannes, protège-chevrons et systèmes de gouttières PVC adaptés à tous les styles architecturaux.

Composants de toiture : solutions techniques dédiées à la ventilation et à la performance des bâtiments, notamment avec le chapeau de ventilation NOTOS, conçu pour répondre aux exigences de la réglementation RE2020 et offrir d'excellentes performances aérauliques.

Habillage de façade : une large gamme de bardages PVC, cellulaires, mono-paroi et alvéolaires, disponibles dans de nombreuses finitions et compatibles avec les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur (ITE).

Soucieuse d'allier performance technique, qualité esthétique et durabilité, M.E.P propose également l'ensemble des accessoires et profilés nécessaires à une pose soignée et à une parfaite intégration de ses produits.

Forte de plus de quatre décennies d'expérience, M.E.P accompagne chaque jour les professionnels et les particuliers en proposant des solutions fiables, fabriquées en France et pensées pour répondre aux enjeux actuels de la rénovation, de la performance énergétique et de la valorisation durable de l'habitat.