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MENBAT est un fabricant français spécialisé dans la conception et la fabrication de menuiseries sur mesure en bois, aluminium, PVC et matériaux mixtes. L’entreprise accompagne les professionnels du bâtiment dans leurs projets de construction et de rénovation, notamment lorsque les chantiers nécessitent des solutions techniques adaptées ou le respect de contraintes architecturales particulières.

Grâce à son bureau d’études et à son savoir-faire industriel, MENBAT développe des fenêtres, portes et autres menuiseries personnalisées, conçues pour répondre aux exigences de performance, de qualité et d’esthétique de chaque projet. Son offre couvre aussi bien la menuiserie traditionnelle que les réalisations contemporaines.

MENBAT propose également des solutions complémentaires pour les ouvertures de l’habitat, notamment des portails, des portes de garage et des volets. L’entreprise assure un accompagnement personnalisé des artisans et des professionnels, de l’étude du projet à la prise de cotes et au suivi de la réalisation.

Implantée à Questembert, dans le Morbihan, MENBAT s’appuie sur une expérience de plus de 50 ans dans la menuiserie et sur une maîtrise reconnue des fabrications sur mesure. Ses solutions s’adressent aux projets résidentiels, aux rénovations de bâtiments anciens et aux chantiers complexes nécessitant des menuiseries fiables, performantes et personnalisables.