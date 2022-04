MERLO FRANCE

MERLO : Leader technologique dans la fabrication de matériels tout-terrain

MERLO groupe industriel à gestion familiale conçoit, fabrique et commercialise ses propres produits sous les marques « Merlo » et « TreEmme ».

L'Homme et l'environnement sont au centre des projets développés par MERLO. Le groupe MERLO s'engage à respecter l'environnement et à faciliter le travail des utilisateurs de ses matériels et de ses salariés.

Ce sont de véritables passionnés qui, chaque jour, se consacrent à la production et l'amélioration de l'efficacité et des performances des matériels afin de les rendre toujours plus fonctionnels, sûrs et confortables.

Notre mission de spécialiste des machines mobiles tout-terrains est de proposer une large gamme de produits à nos clients à travers le monde.

La grande force du Groupe MERLO consiste en sa proximité avec vous, nos clients. Ceci est rendu possible à la fois grâce à notre solide réseau de distribution, et grâce à notre démarche d'innovation permanente qui favorisent la productivité et la sécurité de vos chantiers.

Le respect des normes de sécurité et l'adoption de méthodes de productions respectueuses de l'environnement font partie du credo de MERLO.

Le portefeuille de produits comprend une gamme complète d’élévateurs télescopiques, à la fois fixes et rotatifs, de bétonnières DBM à chargement automatique, de transporteurs sur chenilles à usages multiples Cingo.



Tous les produits de la gamme MERLO se caractérisent par l’innovation, la technologie et la fiabilité, caractéristiques distinctives depuis toujours du groupe MERLO, qui ont gagné la confiance du marché.

Le savoir-faire de MERLO :