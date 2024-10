METALUSA FRANCE - Batiweb

METALUSA occupe une position de leader dans la fabrication, la vente et la location d’équipements utilisés dans des projets des secteurs de la construction et la réhabilitation, de l’énergie et de l’industrie, des événements et des spectacles, ainsi que celui des infrastructures.

Nous proposons une technologie avancée, des solutions appropriées et les services nécessaires au développement de projets utilisant des systèmes d'échafaudages, coffrages, étaiements et structures spéciales d'ingénierie.

METALUSA dispose de machines et d'équipements à la technologie avancée, ainsi que d'une équipe de professionnels en ingénierie de production hautement qualifiés, travaillant de la phase initiale du développement jusqu’à la fabrication, dans des projets jusqu'à l'application finale sur l'ouvrage.

La METALUSA a acquis la certification de son système de gestion de qualité, par la norme internationale ISO 9001, étant certifiée depuis l’an 2000, étant actuellement en vigueur la norme ISO 9001 reconnue dans le réseau IQNET. Suit aussi les orientations des normes suivantes dans le sens d’adapter et évoluer son système de Gestion de qualité : NP 4457, NP EN ISO 9004, NP EN ISO 10014.

Nous avons une forte expérience de l’offre de services verticaux pour développer les meilleures solutions d’ingénierie. L’innovation au niveau du développement des produits que nous fabriquons et des solutions présentées nous permet de surmonter les défis que vous nous posez.

Le savoir-faire de METALUSA :