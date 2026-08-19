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PETTINAROLI FRANCE - Batiweb

PETTINAROLI FRANCE

Rue de Pré Grand
81400 CARMAUX
France
Site web de la marque

Pettinaroli conçoit et fabrique des solutions hydroniques, CVC et gaz destinées aux professionnels du bâtiment, aux bureaux d’études, aux installateurs et aux fabricants d’équipements. Fondée en 1938, l’entreprise s’appuie sur son expertise industrielle pour améliorer la conception, l’installation et le fonctionnement des systèmes de chauffage, de climatisation et de gestion des fluides.

La gamme de Pettinaroli comprend notamment des vannes d’équilibrage dynamiques et statiques, des vannes à sphère, des kits hydroniques, des collecteurs, des vannes de radiateurs, des têtes thermostatiques, des dispositifs de filtration et des solutions de comptabilisation. L’entreprise propose également des équipements pour les pompes à chaleur, l’eau sanitaire et les installations de gaz.

Présente en France à travers sa filiale de Carmaux, Pettinaroli accompagne les projets de génie climatique grâce à des solutions conçues pour garantir la fiabilité des installations, la maîtrise des débits et l’efficacité énergétique. Son savoir-faire lui permet aussi de développer des produits personnalisés pour les fabricants OEM et les grands projets CVC.

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