SAIP - Batiweb

SAIP est une société italienne qui depuis 1978 conçoit et construit des équipements et des machines pour le traitement de polyuréthane.

Qualité, innovation et haute personnalisation caractérisent ses produits, depuis quarante ans synonyme de fiabilité et de durabilité.

SAIP est présent sur tous les continents à travers un réseau commercial dense qui, en étroite collaboration avec le siège, offre aux clients un support technique et des pièces de rechange.

SAIP fournit à la clientèle en service d'assistance technique très spécialisé disponible 24h/7.

SAIP fait partie de POZZI INDUSTRIES, un groupe de sociétés et des solutions dont la mission est de fournir au client une offre intégrée qui réunit en lui le meilleur du compétences diversifiées et complémentaires pour développer et mettre en œuvre des idées avec succès, même avec des projets clés dans sa main.

Plusieurs entreprises réunies dans un seul but : offrir au client des solutions à la fine pointe de la technologie. Un groupe solide et bien articulé, où des compétences diversifiées concernant le traitement du polyuréthane travaillent en synergie.

Une alliance naturelle d'entreprises et de solutions, fondée sur la philosophie commune d'offrir toujours le meilleur au client. Pozzi Industries représente la synergie entre des compétences diversifiées qui produit des solutions innovantes et technologiquement supérieures.

Le savoir-faire de SAIP :