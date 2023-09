SKY ACCES - Batiweb

Forts de notre présence sur le marché du transport de personnel et de charge sur les chantiers depuis plus de 25 ans. Nous sommes le leader Français dans ce secteur d’activité, avec le plus gros parc de machines d’accès en hauteur.

Les solutions proposées par SKY ACCES en ETUDES, LOCATION, VENTE, PRESTATIONS, SAV assurent la sécurité de vos équipes, réduisent la pénibilité du travail et augmentent la productivité des chantiers.

Spécialisé dans les solutions clés en mains pour la location de plateformes suspendues, de plateformes à crémaillères, de plateformes de transport, d’ascenseurs de chantier, de monte-grutiers et de treuils de levage, SKY ACCES accompagne ses clients sur toute la durée des projets, de la conception jusqu’à la réalisation.

Avec une présence dans les principales villes de France que sont Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Lille et Bordeaux, nos équipes sont à même de se rendre sur les chantiers dans des délais très courts dans le but de toujours satisfaire au mieux les attentes de nos clients.

Notre philosophie d’entreprise est de fournir une qualité de services irréprochable, dans le respect des délais souhaités par nos clients.

Notre différence concurrentielle est due à la qualité de nos relations humaines formant la base de toutes nos actions.

Le savoir-faire de SKY ACCES :