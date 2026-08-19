Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer
SOCOPA - Batiweb

SOCOPA

3 route du Crosery
88120 VAGNEY
France
Site web de la marque

Constructions SOCOPA est un constructeur français spécialisé dans la conception, la fabrication et la réalisation de bâtiments en ossature bois. Depuis 1967, l’entreprise développe des solutions de construction hors-site pour les projets neufs comme pour les opérations de rénovation.

Grâce à son bureau d’études et à son atelier de fabrication situé dans les Vosges, Constructions SOCOPA prend en charge la réalisation de structures porteuses en bois, notamment les murs, planchers et charpentes. L’entreprise intervient également sur des macro-lots comprenant la structure, les façades, l’enveloppe, la couverture et les différents éléments nécessaires à la construction du bâtiment.

Constructions SOCOPA accompagne les professionnels dans des projets tous corps d’état, en tant que contractant général, entreprise principale ou sous-traitante. Son savoir-faire s’adresse à de nombreux secteurs, comme les bâtiments tertiaires et commerciaux, les logements collectifs, les maisons groupées, les établissements de santé, les résidences services ainsi que les infrastructures touristiques, culturelles et de loisirs.

L’entreprise propose également des solutions de façades et de murs manteaux en ossature bois, destinées à améliorer les performances thermiques des bâtiments neufs ou existants. Son offre est complétée par l’installation de centrales photovoltaïques clé en main, pouvant intégrer des batteries de stockage et des bornes de recharge pour véhicules électriques.

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.