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Constructions SOCOPA est un constructeur français spécialisé dans la conception, la fabrication et la réalisation de bâtiments en ossature bois. Depuis 1967, l’entreprise développe des solutions de construction hors-site pour les projets neufs comme pour les opérations de rénovation.

Grâce à son bureau d’études et à son atelier de fabrication situé dans les Vosges, Constructions SOCOPA prend en charge la réalisation de structures porteuses en bois, notamment les murs, planchers et charpentes. L’entreprise intervient également sur des macro-lots comprenant la structure, les façades, l’enveloppe, la couverture et les différents éléments nécessaires à la construction du bâtiment.

Constructions SOCOPA accompagne les professionnels dans des projets tous corps d’état, en tant que contractant général, entreprise principale ou sous-traitante. Son savoir-faire s’adresse à de nombreux secteurs, comme les bâtiments tertiaires et commerciaux, les logements collectifs, les maisons groupées, les établissements de santé, les résidences services ainsi que les infrastructures touristiques, culturelles et de loisirs.

L’entreprise propose également des solutions de façades et de murs manteaux en ossature bois, destinées à améliorer les performances thermiques des bâtiments neufs ou existants. Son offre est complétée par l’installation de centrales photovoltaïques clé en main, pouvant intégrer des batteries de stockage et des bornes de recharge pour véhicules électriques.