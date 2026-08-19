STEVENIN NOLLEVAUX

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Stévenin Nollevaux est une entreprise française spécialisée dans la forge, l’usinage et l’assemblage de composants mécaniques destinés aux professionnels de l’industrie. Implantée aux Hautes-Rivières, dans les Ardennes, cette entreprise familiale développe son savoir-faire depuis 1927.

Stévenin Nollevaux conçoit et fabrique des pièces forgées et usinées pesant de 50 grammes à 5 kilogrammes. Ses composants sont intégrés dans des équipements pour le bâtiment et les travaux publics, les poids lourds, les machines agricoles, la manutention, les chariots élévateurs, le convoyage, l’automobile et la construction mécanique.

Grâce à ses lignes de forge, ses centres d’usinage et ses équipements robotisés, Stévenin Nollevaux maîtrise les différentes étapes de production, de la conception des outillages jusqu’à la livraison de pièces prêtes à être montées. L’entreprise réalise également des traitements thermiques, du calibrage, du poinçonnage, des traitements de surface et l’assemblage de composants.

Stévenin Nollevaux accompagne ses clients dès le développement de leurs projets grâce à des services de co-conception, de simulation numérique, de prototypage et de support technique. À partir d’un plan, d’un fichier 3D ou d’un croquis, ses équipes proposent des solutions visant à optimiser la géométrie, les matériaux, les fonctionnalités et le coût de fabrication des pièces mécaniques.

Certifiée ISO 9001, Stévenin Nollevaux s’appuie sur une démarche d’amélioration continue afin de garantir la qualité, la fiabilité des processus et le respect des délais. Son expertise de la forge industrielle et de l’usinage lui permet de répondre aux besoins de productions en série, pour des volumes allant de plusieurs milliers à plusieurs centaines de milliers de pièces par an.