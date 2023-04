TIM Composites, embellisseur de façade depuis plus de 30 ans .

Expert de la transformation de panneau de façade aluminium et aluminium composite, TIM Composites accompagne et conseille ses clients de l’esquisse à la réception de leurs projets les plus audacieux.



Un véritable allié technique

Avec une équipe dédiée de plus de vingt personnes, leur Bureau d’études propose de multiples solutions techniques : étude de faisabilité, étude 2D ou 3D, comme chaque projet est unique, TIM Composites développe des services sur-mesure : note de calcul, DOE, coordonnées des éléments prêts à poser...



Une capacité de production inégalée

Disposant de deux sites de fabrication et de six centres d’usinages à commande numérique, de lignes de montage, d’unités de pliage et de profilage, TIM Composites assure une productivité de plusieurs centaines de milliers de m2 de panneaux par an.



L’aluminium et l’aluminium composite : des matériaux de référence

Grâce à leur planéité et leurs nombreuses possibilités de mises en forme et de finitions, l’aluminium et l’aluminium composite laissent libre cours à la créativité des architectes et maîtres d’ouvrages pour sublimer les façades de leurs bâtiments.

Au-delà de leur aspect esthétique, ils sont durables et faciles d’entretien. Ces matériaux présentent donc de nombreux avantages et en font des alliés incontournables pour tout projet d’architecture.