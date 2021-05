TORBEL INDUSTRIE SA

TORBEL INDUSTRIE est le fournisseur de référence pour le marché européen de la ferrure pour fermetures de bâtiment.

La société ne cesse de chercher des nouveaux axes de développements ce qui lui a déjà valu le dépôt de 80 brevets. A présent, elle intègre aussi dans ses processus de fabrication, l’orientation design, afin d’amener plus d’esthétisme à ses solutions techniques qui se veulent le plus simple possible pour l’utilisateur final.

Cette évolution, traduit la volonté qu'a l'entreprise à se développer notamment grâce à sa force d’innovation, pour mieux se positionner autour du thème de l'habitat tout en anticipant les besoins de ses clients.

La marque compte aujourd’hui 9 gammes pour l’extérieur et 5 gammes pour l’intérieur de l’habitat.

L'ensemble de notre organisation fonctionne selon un processus qualité. Le cycle de fabrication intègre une étape d'essais destructifs périodiques et systématiques afin de contrôler la permanence de la qualité de nos produits.

Nous vérifions ainsi par sondage la constance de cette qualité en mettant notamment l’accent sur le respect des normes en vigueur dans notre métier.

A cet effet, un banc de test et de mesures simule les conditions d’utilisation les plus sévères et permet ainsi de contrôler le comportement de nos produits en situations extrêmes.

Cette mise à l’épreuve sérieuse et systématique de nos produits vous garanti notre maîtrise de l’innovation et la qualité globale de notre production.

Nos certifications produits

Le marquage CE

La marque NF

Le savoir-faire de TORBEL INDUSTRIE :

EXTERIEUR DE L’HABITAT

Ferrures pour volet

Ferrures pour portails

Ferrures INOX pour volets et portails

Ferrures pour portes de garage

Quincaillerie de bâtiment

Verrous et fermetures

Connecteurs de charpente

Aménagement extérieur

Ferronnerie bourguignon

Visserie et boulonnerie spécialisée

INTERIEUR DE L’HABITAT