Depuis 2010, TREENERGY, bureau d'études écologiques thermiques et fluides, est expert en conception énergétique de bâtiments très basse consommation et passifs.

Nous accompagnons les particuliers, les copropriétés, les entreprises, les industriels et les acteurs publics dans l'amélioration de la performance énergétique de leurs bâtiments et dans la mise en œuvre de solutions durables, dans une démarche d'écoconstruction et de haute performance énergétique.

Ainsi, nous vous proposons les services suivants :

Audit énergétique :

Analyse approfondie de la consommation énergétique de vos bâtiments.

Identification des points faibles et des sources de gaspillage énergétique.

Élaboration de scénarios d'amélioration énergétique chiffrés et réalistes.

Recommandations de solutions techniques et financières adaptées à votre budget et à vos objectifs.

Études de faisabilité :

Photovoltaïque : Évaluation du potentiel solaire de vos bâtiments et de vos terrains, dimensionnement d'installations photovoltaïques optimisées, analyse économique et financière des projets.

Géothermie : Étude de la faisabilité de solutions géothermiques (pompes à chaleur géothermiques...) pour le chauffage et la climatisation de vos bâtiments, analyse des performances énergétiques et économiques.

Autres énergies renouvelables : Études de faisabilité pour la biomasse etc., en fonction de vos spécificités locales.

Conception énergétique :

Conception de bâtiments neufs à très basse consommation et passifs, respectant les exigences réglementaires (RE2020, etc.).

Intégration des principes de l'écoconstruction (matériaux biosourcés, conception bioclimatique, etc.).

Modélisation thermique dynamique pour optimiser la performance énergétique de vos bâtiments.

Maîtrise d'œuvre :

Pilotage complet de vos projets de rénovation énergétique et de construction neuve, de la conception à la réception des travaux.

Coordination des différents intervenants (architectes, bureaux d'études, entreprises...).

Suivi rigoureux des coûts et des délais.

Garantie d'assurance de responsabilité décennale et civile.

Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) :

Accompagnement et conseil à chaque étape de vos projets.

Aide à la définition de vos besoins et de vos objectifs.

Rédaction de cahiers des charges techniques.

Analyse des offres et aide au choix des prestataires.

Suivi de la performance énergétique des bâtiments après travaux.

Notre engagement :

Vous apporter une expertise technique pointue et une connaissance approfondie des réglementations en vigueur.

Vous proposer des solutions innovantes et adaptées à vos contraintes budgétaires.

Vous accompagner dans la durée pour garantir la performance énergétique de vos bâtiments.

Nous sommes certifiés RGE par l'OPQIBI pour les études thermiques et les audits énergétiques :

1332 Etude thermique réglementaire “bâtiment collectif d’habitation et/ou tertiaire”

1333 Etude ACV bâtiments neufs

1905 Audit énergétique des bâtiments (tertiaires et/ou habitations collectives)

2010 Étude d’installations de production utilisant l’énergie solaire thermique

2014 Ingénierie des installations de production utilisant l’énergie solaire thermique

2011 Étude d’installations de production utilisant l’énergie solaire photovoltaïque

2015 Ingénierie des installations solaires utilisant l’énergie solaire photovoltaïque

2008 Ingénierie des installations de production utilisant la biomasse en combustion

2013 Ingénierie des installations de production utilisant l’énergie géothermique

Nous sommes également certifiés :