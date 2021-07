WESPER - AIR THERMIK

WESPER est une marque Française et de renommée internationale. Elle a été créée en 1948 et a toujours été un acteur important en terme d'emplois sur sa région.

C’est donc devenu au fur à mesure du temps un fabricant Français de référence dans la conception, le développement et la production de systèmes de conditionnement et de traitement d’air pour les applications commerciales, industrielles et tertiaires.

Son site actuel de production de 6000 M2 se trouve sur la commune de PONS sur un site foncier industrielle de 55 000 M2.

Depuis sa date de création 1948, WESPER est attaché à des valeurs de qualité de fabrication et possède à ce jour son propre outil de fabrication, son Bureau d’étude R&D et un savoir-faire reconnu.

Cette entreprise est à présent détenue à 100 % par des capitaux privés Français.

Depuis Septembre 2016, la société AIR-THERMIK WESPER constituée exclusivement d’actionnaires privés a été créée pour faire redémarrer l’activité sur le site d’origine de PONS.

AIR-THERMIK WESPER est donc en mesure de répondre à la plupart de vos demandes en pièces détachées.

C’est à présent, des actionnaires privés, impliqués et Français se trouvent à présent à la tête de WESPER.

De plus, d’anciens salariés aux multiples savoir-faire, attachés à leur société et détenant la mémoire de cette belle entreprise Française, ont décidé de rejoindre ce nouvel actionnaire Français pour participer au développement de WESPER.

Le savoir-faire de WESPER :