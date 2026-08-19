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ZIEHL-ABEGG est un fabricant international spécialisé dans les technologies de ventilation, les moteurs électriques et les systèmes de régulation. Fondée en Allemagne en 1910, l’entreprise développe des solutions destinées à améliorer l’efficacité énergétique, les performances acoustiques et la fiabilité des équipements techniques.

L’offre de ZIEHL-ABEGG comprend notamment des ventilateurs axiaux, radiaux et industriels, des moteurs à haut rendement, des variateurs de fréquence, des capteurs et des solutions de commande. L’entreprise conçoit également des systèmes d’entraînement pour ascenseurs ainsi que des outils numériques facilitant la sélection, la configuration et la surveillance des équipements.

Les technologies de ZIEHL-ABEGG sont utilisées dans de nombreux secteurs, notamment le chauffage, la ventilation et la climatisation, les pompes à chaleur, la réfrigération, les bâtiments tertiaires, les centres de données, les procédés industriels, les salles propres et les installations de production d’énergie.

Grâce à ses travaux de recherche en aérodynamique, en motorisation et en conception bionique, ZIEHL-ABEGG développe des équipements performants, silencieux et économes en énergie. Ses solutions répondent aux besoins des fabricants, bureaux d’études, intégrateurs et exploitants recherchant des composants fiables pour leurs systèmes de ventilation et d’entraînement.

Présente à l’international, ZIEHL-ABEGG accompagne ses clients dans le choix, l’installation, la modernisation et la maintenance de leurs équipements. Son expertise technique lui permet de proposer des solutions adaptées aux applications du bâtiment comme aux environnements industriels exigeants.