Bloc-porte Bois simple vantail sur huisserie bois ou métal cloison plaques de plâtre avec protection PVC intégrale : une innovation BLOCFER.Performance feu EI 30 reçoit une protection PVC sur les 2 faces et les 2 chants lui permettant ainsi de répondre aux conditions d’hygiène et de sécurité les plus strictes tout en augmentant la durée de vie du vantail.