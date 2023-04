MX 531 : testeur pour installation régime neutre avec prise 2P+T sous tension

Avec son faible encombrement, le MX 531 se manipule d’une seule main, et sa dragonne le rend facilement transportable au poignet.



Sa tête rotative permet à la fois un usage simple où que soit la prise 2P+T à tester, l’afficheur rétroéclairé permet une lecture aisée. Le résultat de la mesure reste affiché pendant 10 s.

Le rétro‐éclairage a une deuxième fonction, il change de couleur :

bleu lorsque le MX 531 est connecté à la prise

rouge en cas de non‐conformité de la mesure,

gris si tous les résultats sont conformes et le MX 531 déconnecté

MX 531 est un testeur de prise électrique qui s’enfiche dans toutes les configurations de prise :

il vérifie le bon fonctionnement d’une prise électrique en régime TT

Il mesure la tension et affiche le raccordement des conducteurs sur une prise monophasé 2P+T

il mesure automatiquement la résistance de terre RE

il teste la disjonction du RCD 30mA

En plus, selon le résultat, des pictogrammes s’affichent et donnent une indication supplémentaire sur leur conformité. Autonome, sans piles, il se recharge directement sur le secteur. Artisans et installateurs électriciens, techniciens de maintenance, le MX 531 est conçu pour vous simplifier la tâche au quotidien.

Il est livré avec sa dragonne et une sacoche de transport adaptée.