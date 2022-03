La référence du logiciel en gestion de projets pour les métiers du BTP ! DeviSOC est un gestionnaire de projet intelligent et interactif pour les maîtres d’œuvre, les économistes de la construction, les ingénieurs et bureaux d’études, les constructeurs et promoteurs, les collectivités et les centres de formation. DeviSOC simplifie la rédaction de tous les documents de l’avant-projet jusqu’à la fin des travaux, que ce soit pour les marchés privés ou pour les marchés publics. L’ensemble des informations techniques et financières sont centralisées au même endroit. Ils n’y a plus de saisies multiples ni de mise en page. Les différentes phases d’un projet s’intègrent parfaitement et se suivent logiquement. Avec la suite logicielle DeviSOC, vous pourrez prescrire, gérer, communiquer, localiser, chiffrer et planifier ! DeviSOC se connecte également à Autodesk REVIT, Allplan, GEOMENSURA, Aproplan