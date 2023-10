EVERFAST® ÉLASTIPROOF TRAFIC : revêtement élastomère polyuréthane mono composant

Aspect : Liquide satiné devenant mat après polymérisation

Couleur : Blanc, Beige, Sable, Gris ciment, Gris perle, Gris anthracite, Vert Gazon, Rouge tuile

Consistance : Fluide pâteux

Extrait sec : 60% + ou - 5

Densité : 1, 31 + ou - 0,05

pH : 8,5 + ou - 0,5

Viscosité : 60 + ou - 10 Poises

Pouvoir couvrant : Important

Temps de séchage : Dans les conditions atmosphériques normales (20 C et 50% HR)

Hors d’eau 45 minutes

Hors poussière 2 à 4 heures

Délai de recouvrement entre deux couches 12 heures

Temps de durcissement 24 heures

Températures limites d’application +5 C à 35 C max

Limites de températures de service -15 C à 70 C (avec armature)

Solubilité et nettoyage des outils eau

Miscibilité : Sable, gravier

Élongation maximale (Elasticité) : Allongement à la rupture 500 %

Adhérence : Résistance à la rupture 60 bars

Résistance à l’abrasion Taber ASTM D4060 1 kg/H22/1000cycles : 15 mg perdu

Résistance au poinçonnement : Niveau 3 (charge statique isolée 29 kN par appui, pression 7 Mpa) fort

Dureté Shore A : 64

Pouvoir d’adhérence: 25 N/ mm²

Perméabilité à la vapeur d’eau : 2g/m²/ 24 h, laisse respirer le support

Classement au feu M 2