EVERFAST® LSCRYL GRIP CARREL : étanchéité antidérapante sous carrelage

Aspect : Pâteux rugueux

Couleurs : Gris

Viscosité : Environ 100 poises

Extrait sec : 74 + ou - 2%

Densité : 1,43 + ou - 0,2

pH : 8 + ou - 1

Point éclair : Non concerné (produit à base d’eau)

Pouvoir couvrant : Très important

Temps de séchage : 2 heures (dans les conditions normales)

Températures limite d’application : +5 C à 55 C

Limite de température de service : -30 C à 90 C

Solubilité et nettoyage des outils : Frais à l’eau chaude / Sec aux solvants organiques

Perméabilité à la vapeur d’eau : Nulle

Miscibilité : Eau

Fluage : Nul

Adhérence : Sur de nombreux supports propres

Elasticité : 400%

Résistance : Insensible aux variations de températures et aux agents atmosphériques