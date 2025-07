FEKAFOS ENTER 271/290 M-AUT : station de relevage domestique

Caractéristiques d'installation : Pose enterrée

Compatible potence : Non

Compatibilité avec les pompes : Semisom 290-490-590 et FEKA VS VX

Dimensions emballage L x l x H (mm) : 785x590x1025

Fil d'eau d'entrée : 200 à 500

Grille anti-chute : Non

Mode de détection effluents : Flotteurs

Modèle des pompes : Semisom 290 M-AUT

Poids avec emballage (kg) : 56.0

Pompe de secours : Non

Regard de vannage : Non

Série ou gamme de poste : Fékafos Enter

Tension d'alimentation : 1 x 230V

Type de roue : Vortex

Longueur de câble (m) : 10

Pied d'assise et barres de guidage : Oui