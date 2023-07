Formation Hellio Académie : loi Climat & Résilience : comprendre pour mieux accompagner

La loi Climat et résilience et ses nouvelles obligations changent la donne dans vos secteurs d’activités. Hellio Académie vous propose une journée de formation pour comprendre et mesurer les impacts de la loi sur la vente, la location des logements et la gestion des syndics de copropriété.

Cette session, par l’expérimentation de cas concrets et de jeux de rôles, vous permettra également de mieux vous approprier les arguments dans le but de faciliter les prises de décision sur les études et les projets de rénovation énergétique. Cette formation, en présentielle dans nos locaux à Clichy, durant une journée (7 heures), est destinée aux professionnels du secteur de l’immobilier (gestion locative, gestion de syndics de copropriété, transaction immobilière). Les prochaines sessions auront lieux les 26 septembre et 12 octobre 2023.