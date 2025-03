La fenêtre INVISIBLE : dormant caché, seul l’ouvrant est visible de l’intérieur

Ouvrant en acier soudé : L’ouvrant est fabriqué en acier soudé, garantissant une solidité accrue et une rigidité optimale avec des coupes d'onglet invisibles.

Grandes dimensions : La fenêtre peut atteindre une hauteur impressionnante de 2,70 mètres sans imposte, idéale pour des espaces grands et lumineux.

Profil central de 60 mm : Ce profil est 35 % plus fin que les standards du marché, garantissant une visibilité maximale tout en conservant une grande résistance.

Performances thermiques et acoustiques : Avec un coefficient Uw de 1,2 W/(m².K) et un Tlw de 68 %, cette fenêtre assure une excellente isolation thermique et phonique.