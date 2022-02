Logiciel ARCHE : dédié au calcul de bâtiments.

Dédié au calcul de bâtiments en béton armé et largement utilisé par les Bureaux d’Etudes Structure, Arche permet de pré-dimensionner les structures et de mener simultanément des calculs de descente de charges, contreventements et analyses sismiques.

Pour chaque élément de structure, ARCHE automatise également la production des plans de ferraillage et des notes de calcul.



Arche 2012 se concentre sur l’implémentation poussée des dernières publications des normes européennes Eurocodes et des évolutions fonctionnelles majeures dans le logiciel Arche Poutre tout en conservant la simplicité d’utilisation reconnue et appréciée des utilisateurs. Les Bureaux d’Etude disposent ainsi d’un outil fiable, optimisé et totalement compatible Eurocode.