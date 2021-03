Que vous soyez architecte, BE structure, BE fluides, BE thermique, entreprise générale, maître d'ouvrage, constructeur de maisons individuelles,... GRAITEC accompagne votre transformation numérique en proposant des solutions logicielles, du conseil et de la formation dans le domaine du BIM.

Fondée en 1986, GRAITEC est un groupe international qui accompagne les professionnels de la construction et de la fabrication dans leur transformation numérique en fournissant des logiciels et des conseils BIM.

GRAITEC est un développeur de logiciels BIM à forte valeur ajoutée et l’un des principaux partenaire Autodesk PLATINUM en Europe et partenaire Gold en Amérique du Nord et en Russie.

GRAITEC, groupe international, est l’un des leaders sur son marché qui fournit à ses clients les solutions et l’accompagnement nécessaires pour concevoir (CREATE), simuler (SIMULATE), construire et fabriquer (FABRICATE), et gérer (MANAGE) leurs projets BIM.

Chiffres clés :

100 000 clients

50 agences dans 13 pays à travers le monde

Plus de 550 collaborateurs dont 200 consultants BIM

L'un des principaux partenaires Autodesk au monde

6 produits phares :

Advance PowerPack for Autodesk Revit,

Advance PowerPack for Autodesk Advance Steel,

Advance Design,

Advance Workshop,

Graitec Opentree,

et plusieurs solutions leaders sur les marchés locaux (ArchiWIZARD, Arche, Melody, Cadkon, CS-Statik, etc)



Un réseau mondial de partenaires et revendeurs

Le savoir-faire de GRAITEC :