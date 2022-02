AKEMI fabrique des mastics et des colles polyester et époxy ainsi que des produits de traitement de la pierre, du marbre et du granit, depuis plus de 50 ans, distribué en France par DEGAMI.

Les professionnels utilisent Akemi grâce au support technique et aux conseils de la société DEGAMI, formée régulièrement auprès d'ingénieurs chimistes, apportant ainsi leur connaissance et leur aide pour trouver des solutions.