Meteor MLS

Avec ses nouvelles solutions de désenfumage, COLT dispose de l’offre la plus large du marché conforme à la RT2012. KAMELEON, COLTLITE et ACE sont des Dispositifs d'Evacuation Naturelle des Fumées et de la Chaleur (DENFC) conformes à la norme européenne EN 12101-2 et disposent du marquage CE. Solutions de désenfumage et d’amenées d’air en façade ou en toiture elles proposent désormais des tailles de cadre réduites tout en gardant une excellente rigidité tortionnelle et en leur donnant plus d’inertie.