PEL104 : enregistreur de puissance et compteur d'énergie

Le logger de puissance PEL104 mesure et enregistre toutes les données utiles pour un diagnostic des consommations énergétiques. Le PEL104 s'utilise sans interruption de l'alimentation secteur.



Ergonomie

Portable, robuste, compact, son boîtier aimanté permet de le positionner simplement, y compris dans une armoire électrique. Le PEL104 est un enregistreur doté de 3 voies en tension et 3 en courant, Plus de problème de batterie, enregistreur s'autoalimente directement par la phase grâce à l'accessoire inclus et se dé-marge ainsi de tout problème de batterie.

L'écran LCD avec rétro-éclairage, doté d'un triple afficheur numérique, offre une très bonne lisibilité.

Le PEL 104 est équipé d'une carte SD pouvant stocker en mémoire jusqu'à plusieurs années de données. Une fonctionnalité idéale pour les campagnes de mesure.



Mesures

Adapté à tous types de réseaux électriques, le PEL104 reconnaît automatiquement les capteurs connectés, Il mesure la tension jusqu'à 1000 VAC/VDC, le courant jusqu'à 10kVAC / 5 kVDC, Ses larges étendues de mesure permettent d'enregistrer des puissances jusqu'à 10 GW/Gvar/GVA, et des énergies de 4 EWh/EVAh/Evarh.

Il dispose d’un mode Alarme. L’utilisateur configure des limites et un listing d’évènement est enregistré.



Ultra-communicant

Le PEL104 est équipé de multiples modes de communication : USB, Ethernet, Bluetooth, WiFi et 3G/GPRS.

Nouveau, le mode 3G/GPRS, permet à l'utilisateur d'insérer une carte SIM dans le PEL, afin de s'y connecter à distance via une liaison GSM 3G. Les campagnes de mesures s’étalant en général sur plusieurs jours ou plusieurs semaines, il est important de contrôler le bon fonctionnement du PEL sur cette période.

Avec tous ces modes, il est possible de suivre les mesures en temps réel et de récupérer les données de mesure, à distance, partout dans le monde.

Lors d’une alarme, l’utilisateur peut recevoir automatiquement un courriel.



ANDROID

Sur le terrain, l'application ANDROID dédiée permet de vérifier le bon fonctionnement du PEL et de modifier sa configuration, Cette fonction permet les mesures pour les applications sur les moteurs : la vitesse de rotation, le couple et le rendement moteur. Plus besoin d'ajouter des capteurs spécifiques pour suivre le comportement d'un moteur en temps réel.



Logiciels

Le logiciel PEL Transfer permet d'analyser les données enregistrées avec les PEL100. A partir des campagnes de mesures réalisées en puissance, le logiciel décompose automatiquement les pertes détectées.

Nouveauté : le logiciel calcule directement le coût des puissances consommées, et donne le résultat dans la monnaie locale sélectionnée.

La plateforme logicielle DATAVIEW, permet la génération de rapports. L'utilisateur a la possibilité de paramétrer des seuils d'alarme sur les différentes mesures réalisées, afin d'obtenir un rapport de mesure personnalisé.



Points forts :

Boîtier compact aimanté,

Communication WiFi, 3G-UMTS/GPRS, LAN (réseau Ethernet), Bluetooth et USB

Application ANDROID

Auto-alimenté par ses entrées tension jusqu’à 600 V

Enregistrement en continu avec un pas de 200 ms

Mesures selon la norme IEEE 1459

4 entrées tension & 3 entrées courant