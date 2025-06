Après l’amorce d’une reprise pour les matériaux de construction en mars, le secteur enregistre un léger repli en avril, et ce malgré une reprise de l’activité dans le logement neuf.

En avril, l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (Unicem) fait état d’un ralentissement, après des signaux positifs le mois dernier.



L’activité des granulats recule notamment de -5,2 % sur un mois, et de -3,2 % sur un an. Côté béton prêt à l’emploi, la baisse est de -1,4 % sur un mois et de -6,5 % sur un an.



Sur les quatre premiers mois de l’année, entre janvier et avril 2025, l’Unicem enregistre une légère hausse de 2 % pour l’activité des granulats, mais toujours un repli de -4,4 % pour le BPE.



+44,7 % pour les ventes de maisons individuelles



Plus largement, le marché du logement neuf reprend des couleurs, avec +5,2 % pour les mises en chantier en mai sur trois mois, et même +15,9 % pour les permis de construire.

Dans le détail, les ventes de maisons individuelles ont très nettement bondi, avec +44,7 % de ventes en avril sur un an. Cela peut notamment s’expliquer par l’entrée en vigueur du nouveau prêt à taux zéro (PTZ) au 1er avril, et des taux de crédits immobiliers plus modérés.

En revanche, au premier trimestre 2025, les réservations de logements neufs restent en retrait de 7,9 % par rapport au quatrième trimestre 2024. Les maisons tirent toutefois leur épingle du jeu, avec +9,4 % sur le trimestre, et même +11,5 % sur un an.

Les mises en vente d’appartements neufs, elles, reprennent parmi les promoteurs, avec +4,7 % sur le trimestre et de +2,9 % sur un an.

Toutefois, face à une contexte géopolitique et économique instable, la confiance des ménages risque de s’éroder, et ils pourraient devenir moins enclins à investir dans un logement.

Côté travaux publics, l’activité a progressé de +2,5 % sur les quatre premiers mois de l’année, mais les commandes reculent en revanche de 8,1 %, ce qui peut laisser présager un ralentissement sur la fin 2025.



Par Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock