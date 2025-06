Mise en service en avril dernier, l'usine flambant neuve de Knauf Ceiling Solutions à Illange (Moselle) marque un tournant stratégique pour la marque. Elle est dédiée à la fabrication de sa nouvelle gamme, Topiq® Alpha, tout en se rapprochant de ses marchés européens. Visite en images.

En avril dernier, le nouveau site de production de Knauf Ceiling Solutions a été mis en marche à Illange (Moselle). 25 000 m2 accueilleront à terme 50 nouveaux salariés - voire 20 supplémentaires selon les besoins du marché.

L'usine sent encore la peinture et le plâtre frais. Les couleurs orange, jaune et vert, qui habillent l'intérieur, tranchent avec le blanc des plafonds en laine minérale qui y sont fabriqués.

Plus précisément Topiq® Alpha, gamme de dalles minérales laminées, sortie en même temps que l’ouverture de la nouvelle usine. Conçue pour proposer une forte performance acoustique, l'innovation s’adresse à différents univers bâtiment (hôtellerie, bureaux, commerces, éducation…). Quand on serpente parmi les panneaux isolants stockés, le tintamarre des machines au loin devient à peine un murmure.

Topiq® Alpha propose différents modèles selon l’épaisseur et les détails de bords.

Une implantation stratégique à l’échelle européenne

Pourquoi Illange ? Le groupe Knauf y avait déjà établi « une usine de fabrication d'isolants à base de laine de roche. L’objectif était de coupler cette fabrication de laine de roche dans nos panneaux directement et en continu pour des fabrications de panneaux pour les faux plafonds », nous explique Laurent Callard, directeur du site du Knauf Ceiling Solutions, mais aussi de celle de Pontarlier (Doubs).

En plus d’aider sur le plan logistique, l’implantation en terre mosellane est stratégique. La marque de solutions de plafonds se trouve ainsi à la croisée de plusieurs marchés européens : Allemagne, Belgique et Luxembourg.

La découverte de l’usine d’Illange en vidéo :

Au total, la nouvelle usine a nécessité 100 millions d'euros d'investissements.

Par Virginie Kroun

Photo de Une : Knauf Ceiling Solutions