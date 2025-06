Remise en place près de la flèche le 23 juin, la statue de Saint Paul sera suivie des 15 autres conçues par Viollet-le-Duc en 1857 d'ici fin juillet. Une étape importante pour la restauration de la cathédrale, qui a rouvert ses portes fin 2024.

Le 23 juin, la première des 16 statues ornant le socle de la flèche a été hissée par une immense grue, selon les informations de l’AFP. Il s’agit de celle de Saint Paul qui, tout de cuivre vêtu, retrouve la place qu’elle occupait depuis le 19ème siècle.

Une étape avant de prochains travaux de couverture

Pensées par l'architecte Viollet-le-Duc en 1857, ces sculptures – représentant les apôtres et évangiles – mesurent 3,4 mètres. Elles ont été déposées avant l'incendie du monument en avril 2019 et rénovées entre 2019 et 2021 en Dordogne. Le tout pour un budget d’environ 1,4 million d'euros, dont 85 % financé par la Fondation Notre-Dame.

La Cité de l’architecture à Paris avait exposé les statues début 2023, avant leur réinstallation d’ici fin juillet 2025. Un « nouveau grand moment de la restauration (...) de notre cathédrale » s’est réjoui Mgr Laurent Ulrich, l'archevêque de Paris.

L’élévation de ces figures de métal a été permise par le prochain achèvement des travaux de couverture de la flèche. Le groupement d’entreprises Le Bras Frères, Balas, Le Ny et UTB est en charge de la repose.

« Une boucle est bouclée aujourd'hui », estime Philippe Jost, président de l'établissement public en charge du chantier de reconstruction de Notre-Dame.

« La flèche sera bientôt entièrement déséchafaudée. Nous achevons aussi les travaux dans le massif occidental et nos efforts vont se concentrer ensuite sur le chevet de la cathédrale, avant d’autres étapes encore », détaille M. Jost dans un communiqué daté du 24 juin.

Par Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock