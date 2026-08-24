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SOLOBLOC : porte d'entrée aluminium sur-mesure

ISOSTA

SOLOBLOC d’ISOSTA est une porte d’entrée aluminium monobloc sur mesure qui associe design, confort et performance technique.

Pensée pour la maison individuelle, elle se décline dans une large collection de modèles contemporains et classiques, avec de nombreuses possibilités de personnalisation : couleurs RAL, inserts effet bois ou matière, inserts pierre, aluminium et vitrages décoratifs. Chaque porte peut ainsi être adaptée au style architectural de l’habitat.

Une porte d’entrée aluminium personnalisable

SOLOBLOC permet de créer une porte d’entrée aluminium unique, grâce à un large choix de décors et de finitions. Les modèles peuvent intégrer des vitrages décoratifs pour apporter de la lumière, des inserts pour créer des jeux de matières ou des compositions plus sobres pour une entrée contemporaine.

La gamme couvre aussi bien les portes d’entrée modernes aux lignes géométriques que les modèles classiques inspirés d’un style plus traditionnel.

Une conception monobloc performante

SOLOBLOC est disponible en ouvrant de 80 mm d’épaisseur cette  solutions intègre la technologie brevetée oméga destinée à maîtriser l’effet bilame et à maintenir la stabilité de l’ouvrant face aux variations de température. Le système CYCLONE contribue quant à lui à améliorer l’étanchéité à l’air de la porte.

Une porte fabriquée sur mesure

SOLOBLOC est fabriquée à la dimension demandée, avec des possibilités de grandes dimensions sur consultation. SOLOBLOC peut être proposée avec l’ouvrant seul ou avec son dormant, offrant une solution adaptée à différents modes de pose : en applique, en feuillure, en tunnel ou en rénovation.

Avec SOLOBLOC, ISOSTA propose ainsi une porte d’entrée aluminium sur mesure, conçue pour associer liberté esthétique, stabilité, isolation et confort, tout en s’adaptant aux spécificités de chaque projet d’habitat.

Matériaux (détail) :

  • Aluminium laqué
  • Isolant XPS (polystyrène extrudé) 
  • Profilé pultrudé
  • Vitrage selon le modèle
  • Inserts décoratifs : aluminium, effets bois, pierre ou bois selon collection

Labels et certifications (détail) :

  • Qualilaquage®

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Type : porte d’entrée aluminium monobloc sur mesure
Épaisseur ouvrant : 80 mm
Isolation : isolant XPS
Stabilité de l’ouvrant : procédé breveté Ωméga
Rupture de pont thermique : profilé pultrudé
Étanchéité à l’air : système CYCLONE
Finitions : large choix de coloris, décors et effets matière
Vitrages : différentes solutions de vitrages décoratifs
Dimensions : fabrication sur mesure
Pose : applique, feuillure, tunnel ou rénovation selon configuration
Fabrication française

Matériaux

  • Aluminium

Labels et certifications

  • Qualicoat

Divers

La porte d’entrée SOLOBLOC s’adresse principalement à l’habitat individuel, en construction neuve comme en rénovation.
Fabriquée sur mesure, elle convient aux maisons contemporaines, traditionnelles ou architecturales et permet de personnaliser l’entrée grâce à un large choix de modèles, coloris, vitrages, inserts et effets matière.

Familles d'ouvrage

  • Maison individuelle
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