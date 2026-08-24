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SONORA : panneau de façade acoustique pour façade légère

ISOSTA

Le SONORA est un panneau de façade acoustique conçu pour améliorer le confort sonore des bâtiments tout en s’intégrant harmonieusement aux architectures contemporaines. Associant performances acoustiques et liberté de finition, il offre un affaiblissement acoustique pouvant atteindre 45 dB RA,tr selon les configurations.

Conçu pour s’intégrer aux façades légères, murs-rideaux et systèmes de menuiserie, SONORA constitue une solution adaptée aux projets neufs comme aux opérations de rénovation. Il peut recevoir différents parements extérieurs tels que l’aluminium, l’acier, l’aluminium composite ou la glace émaillée, permettant de répondre aux exigences esthétiques et techniques de chaque projet.

Fabriqué sur mesure, SONORA permet de traiter les remplissages de façade tout en contribuant aux performances thermiques et acoustiques de l’enveloppe du bâtiment. Sa conception facilite son intégration dans différents systèmes constructifs et configurations architecturales.

Le panneau SONORA est particulièrement adapté aux bâtiments tertiaires, logements collectifs, établissements scolaires, hôtels, établissements de santé, ERP et bâtiments exposés aux nuisances sonores.

Matériaux (détail) :

  • Glace émaillée
  • Aluminium composite
  • Laine minérale
  • Cadre bois
  • Contreparement plaque de plâtre

Labels et certifications (détail) :

  • ATec 2.1/11-1450_V2 du CSTB

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Type de produit : panneau de façade acoustique
Gamme : SONORA
Applications : façades légères, murs-rideaux et menuiseries
Fabrication : sur mesure
Affaiblissement acoustique : jusqu’à 45 dB RA,tr
Isolant : laine minérale
Parements disponibles : aluminium, acier, aluminium composite, glace émaillée
Mise en œuvre : système parclosé 4 côtés
Performances : isolation acoustique et thermique
Destination : bâtiments tertiaires, logements, ERP, établissements scolaires, hôtels et établissements de santé

Matériaux

  • Aciers
  • Aluminium

Labels et certifications

  • CSTB

Divers

Le panneau SONORA s’intègre dans les façades légères, murs-rideaux et systèmes de menuiserie, en neuf comme en rénovation.
Il est particulièrement adapté aux bâtiments nécessitant un renforcement du confort acoustique : bâtiments tertiaires, logements collectifs, établissements scolaires, hôtels, établissements de santé, ERP, commerces et bâtiments situés en environnement urbain ou exposé aux nuisances sonores.
Sa fabrication sur mesure permet de répondre aux différentes configurations architecturales et exigences techniques des projets.

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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