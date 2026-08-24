SONORA : panneau de façade acoustique pour façade légère

Le SONORA est un panneau de façade acoustique conçu pour améliorer le confort sonore des bâtiments tout en s’intégrant harmonieusement aux architectures contemporaines. Associant performances acoustiques et liberté de finition, il offre un affaiblissement acoustique pouvant atteindre 45 dB RA,tr selon les configurations.

Conçu pour s’intégrer aux façades légères, murs-rideaux et systèmes de menuiserie, SONORA constitue une solution adaptée aux projets neufs comme aux opérations de rénovation. Il peut recevoir différents parements extérieurs tels que l’aluminium, l’acier, l’aluminium composite ou la glace émaillée, permettant de répondre aux exigences esthétiques et techniques de chaque projet.

Fabriqué sur mesure, SONORA permet de traiter les remplissages de façade tout en contribuant aux performances thermiques et acoustiques de l’enveloppe du bâtiment. Sa conception facilite son intégration dans différents systèmes constructifs et configurations architecturales.

Le panneau SONORA est particulièrement adapté aux bâtiments tertiaires, logements collectifs, établissements scolaires, hôtels, établissements de santé, ERP et bâtiments exposés aux nuisances sonores.

Matériaux (détail) :

Glace émaillée

Aluminium composite

Laine minérale

Cadre bois

Contreparement plaque de plâtre

Labels et certifications (détail) :