ZWCAD : logiciel CAO DWG pour les professionnels du bâtiment
ZWCAD accompagne les architectes, bureaux d’études et entreprises du bâtiment dans la création et la modification de leurs plans DWG. Plans d’aménagement, dessins de détail ou documents d’exécution : préparez vos livrables dans un environnement CAO familier et partagez vos fichiers avec vos partenaires.
Réutilisez vos fichiers et vos habitudes
Travaillez au format DWG, échangez en DXF et choisissez une interface Classique ou Ruban. Les outils de dessin, de cotation et d’annotation facilitent la préparation de documents précis et lisibles.
Simplifiez les tâches répétitives
Comparez les versions d’un dessin, réutilisez vos blocs et imprimez plusieurs plans avec Smart Plot. L’import de PDF vectoriels permet de récupérer des éléments exploitables dans vos dessins.
Exploitez le contexte 3D et BIM avec Professional
L’édition Professional ajoute la modélisation 3D, les nuages de points et l’import de fichiers RVT et IFC pour consulter des modèles reçus et les intégrer à votre travail de CAO.
Gardez la maîtrise de votre équipement logiciel
La licence perpétuelle permet de conserver l’usage de la version acquise. Des licences autonomes et réseau sont proposées pour adapter l’accès aux besoins de votre équipe.
Testez ZWCAD gratuitement pendant 30 jours sur vos propres fichiers et évaluez son adéquation à vos projets.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Éditions : ZWCAD Standard et ZWCAD Professional.
Dessin 2D : création, modification, cotation et annotation.
Formats : travail natif en DWG et échanges en DXF et DWT.
Organisation : calques, blocs, références externes et présentations.
Interfaces Classique et Ruban personnalisables.
Import de PDF vectoriels en objets CAO et export PDF.
Comparaison de dessins et impression par lots avec Smart Plot.
Automatisation : routines LISP. API VBA, .NET et ZRX dans Professional.
Professional : modélisation 3D et exploitation de nuages de points.
Professional : import RVT et IFC. ZWCAD 2026 prend en charge les fichiers RVT 2015 à 2025, avec conservation partielle des propriétés.
Plateforme : Windows 64 bits. Interface française disponible.
Licences perpétuelles autonomes ou réseau. Mise à niveau au choix selon les conditions commerciales.
Version d’essai gratuite de 30 jours.
Divers
Logiciel de conception assistée par ordinateur.
Publics : architectes, bureaux d’études, dessinateurs-projeteurs, maîtres d’œuvre et entreprises du bâtiment.
Usages : plans d’aménagement, dessins de détail, plans d’exécution, mise à jour de fichiers DWG et préparation de livrables.
Appel à l’action principal : « Testez ZWCAD gratuitement pendant 30 jours ».
Les fonctions RVT, IFC, 3D et nuages de points décrites concernent l’édition Professional. ZWCAD permet d’exploiter des modèles BIM reçus pour le travail de CAO ; il ne remplace pas un logiciel de création complète de maquettes BIM.
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
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