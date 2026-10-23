ZWCAD : logiciel CAO DWG pour les professionnels du bâtiment

ZWCAD accompagne les architectes, bureaux d’études et entreprises du bâtiment dans la création et la modification de leurs plans DWG. Plans d’aménagement, dessins de détail ou documents d’exécution : préparez vos livrables dans un environnement CAO familier et partagez vos fichiers avec vos partenaires.

Réutilisez vos fichiers et vos habitudes

Travaillez au format DWG, échangez en DXF et choisissez une interface Classique ou Ruban. Les outils de dessin, de cotation et d’annotation facilitent la préparation de documents précis et lisibles.

Simplifiez les tâches répétitives

Comparez les versions d’un dessin, réutilisez vos blocs et imprimez plusieurs plans avec Smart Plot. L’import de PDF vectoriels permet de récupérer des éléments exploitables dans vos dessins.

Exploitez le contexte 3D et BIM avec Professional

L’édition Professional ajoute la modélisation 3D, les nuages de points et l’import de fichiers RVT et IFC pour consulter des modèles reçus et les intégrer à votre travail de CAO.

Gardez la maîtrise de votre équipement logiciel

La licence perpétuelle permet de conserver l’usage de la version acquise. Des licences autonomes et réseau sont proposées pour adapter l’accès aux besoins de votre équipe.

Testez ZWCAD gratuitement pendant 30 jours sur vos propres fichiers et évaluez son adéquation à vos projets.