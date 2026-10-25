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ZWSOFT - Batiweb

ZWSOFT

Le Belvédère, 1-7 Cours Valmy
92800 PUTEAUX
France
Site web de la marque

ZWSOFT développe depuis 1998 des logiciels de conception, de simulation et de fabrication assistées par ordinateur. Ses solutions accompagnent plus de 1,4 million de professionnels dans plus de 90 pays.

Pour les architectes, bureaux d’études et entreprises du bâtiment, ZWSOFT propose ZWCAD, une solution de CAO pour produire et modifier des plans au format DWG. Son interface familière et ses outils de dessin aident les équipes à préparer leurs livrables et à échanger avec les autres intervenants du projet.

Avec des licences perpétuelles et un réseau de revendeurs pour accompagner le choix et la prise en main du logiciel, ZWSOFT répond aux besoins des professionnels qui souhaitent faire évoluer leurs outils de conception.

Découvrez ZWCAD et testez-le gratuitement pendant 30 jours sur vos propres projets.

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