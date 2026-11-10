Votre logiciel de CAO vous fait-il vraiment gagner du temps ?

Il est 8 h 47. Le premier fichier DWG de la journée est déjà ouvert.

Une modification demandée la veille doit être reportée sur plusieurs zones du plan. Un peu plus tard, il faudra comparer deux versions d’un dessin, préparer une série de feuilles à imprimer puis vérifier une information dans la maquette BIM transmise par l’architecte.

Rien d’exceptionnel. C’est précisément ce qui rend ces tâches intéressantes.

Dans une agence d’architecture, un bureau d’études ou une entreprise du bâtiment, une grande partie du temps passé devant un logiciel de CAO se disperse dans des dizaines de petites actions : chercher, sélectionner, comparer, modifier, imprimer, ouvrir un autre fichier, puis revenir au premier.

Et si le choix d’un logiciel de CAO se jouait justement là ?

Changer de logiciel sans changer sa façon de travailler

Pour une entreprise déjà équipée d’une solution historique, le premier frein au changement est rarement la liste des fonctionnalités.

La question est beaucoup plus simple : « Est-ce que mes équipes vont perdre leurs habitudes ? »

C’est un point central dans la conception de ZWCAD.

L’interface, l’organisation des espaces de travail, les commandes et les raccourcis reprennent des standards déjà connus des utilisateurs de solutions de CAO historiques. Les personnalisations et certains paramètres peuvent également être transférés afin de faciliter la transition.

Illustration non contractuelle. Interface présentée à titre illustratif, retouchée à l'aide de l'IA.

ZWCAD reste avant tout un logiciel de CAO complet pour créer, modifier et documenter des plans en 2D et en 3D. On y retrouve les fonctions attendues au quotidien : dessin, cotation, calques, blocs, références externes, gestion des feuilles, annotations et outils de mise en page.

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Le DWG reste naturellement au cœur de l’environnement, avec la prise en charge des familles de fichiers DWG, DXF et DWF ainsi que de nombreux autres formats techniques.

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Mais retrouver ses habitudes ne suffit pas. La vraie question est aussi de savoir ce que le logiciel peut simplifier au quotidien.

Ces petites fonctions qui finissent par changer une journée

Prenons un dessin récupéré d’un ancien projet.

Plusieurs dizaines de portes apparaissent dans le plan, mais elles n’ont jamais été créées sous forme de blocs. Pour les identifier ou les modifier, il faudrait normalement les retrouver une par une.

Avec Smart Match, ZWCAD analyse la forme sélectionnée et recherche automatiquement les objets de géométrie similaire présents dans le dessin. Ils peuvent ensuite être sélectionnés, comptés ou transformés pour réaliser des opérations en série.

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Autre situation : plusieurs plans doivent être préparés pour impression. Smart Plot permet de tracer plusieurs dessins en une seule opération. Des fonctions de sélection intelligente, de recherche d’objets similaires ou de comparaison de dessins suivent le même principe : éviter à l’utilisateur de répéter manuellement des tâches qui peuvent être automatisées.

Ce ne sont pas forcément les fonctions auxquelles on pense en premier lorsqu’on choisit un logiciel de CAO. Pourtant, ce sont souvent celles qui facilitent réellement la vie au quotidien.

Selon les projets, ZWCAD intègre également la conception paramétrique, le traitement des nuages de points, des fonctions de géolocalisation ou encore la vectorisation d’images raster en données CAO.

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L’objectif n’est donc plus seulement de dessiner, mais de réduire les manipulations répétitives autour du dessin.

Et quand le projet ne s’arrête plus au DWG ?

À 15 heures, un nouveau fichier arrive.

Cette fois, ce n’est pas un DWG, mais la maquette BIM du projet.

La situation est devenue courante : une équipe peut produire principalement en CAO tout en collaborant avec des architectes ou bureaux d’études qui lui transmettent des données en RVT ou IFC.

Dans sa version professionnelle, ZWCAD permet de consulter ces maquettes, de naviguer dans leurs composants et d’exploiter les informations utiles avant de poursuivre la production des documents DWG.

Le BIM devient ainsi une source d’information supplémentaire dans l’environnement CAO, sans imposer à chaque utilisateur de travailler dans un logiciel de modélisation BIM complet.

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Être familier ne signifie pas rester immobile

ZWCAD s’inscrit dans des méthodes de travail CAO déjà bien établies, tout en développant ses propres technologies et fonctionnalités.

ZWSOFT dispose de plusieurs centres de R&D internationaux et développe en interne des technologies liées au moteur de ZWCAD, au calcul multicœur, à la gestion de la mémoire, à l’affichage de grands fichiers ou encore à la conception paramétrique.

Smart Match et les autres outils intelligents illustrent cette approche : il ne s’agit pas uniquement de reproduire des habitudes de travail existantes, mais aussi d’identifier les tâches que le logiciel peut simplifier ou automatiser.

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Un logiciel doit aussi s’adapter à l’entreprise

Les besoins d’un dessinateur qui produit quotidiennement des plans 2D ne sont pas nécessairement ceux d’un projeteur qui exploite des nuages de points, des applications métiers ou des maquettes IFC et RVT.

ZWCAD est donc proposé en plusieurs éditions, notamment Standard et Professionnel, afin d’adapter les fonctionnalités au profil des utilisateurs.

Le modèle de licence laisse également plusieurs possibilités : licence perpétuelle ou abonnement, poste individuel ou licence réseau. Cette dernière peut notamment être adaptée aux entreprises qui comptent des utilisateurs occasionnels et souhaitent optimiser leur parc logiciel.

La plateforme s’intègre aussi à différents environnements métiers grâce à son écosystème d’applications et à la prise en charge de technologies comme LISP, .NET ou VBA.

En France, ZWCAD est disponible entièrement en français et s’appuie sur une équipe locale ainsi que sur un réseau de partenaires spécialisés. Ces partenaires accompagnent les entreprises dans le déploiement, le support et la formation des utilisateurs en français. Certains disposent également de formateurs certifiés Qualiopi.

L’objectif est simple : ne pas proposer uniquement un logiciel, mais aussi l’accompagnement nécessaire pour l’intégrer dans les équipes.

Un logiciel de CAO se juge mieux sur un vrai projet que sur une liste de fonctions

À la fin de la journée, la question n’est finalement pas de savoir combien de cases ZWCAD peut cocher sur une fiche comparative.

Elle est de savoir ce qu’il se passe lorsque l’on ouvre ses propres fichiers, avec ses propres habitudes, sur ses propres projets.

Est-ce que le DWG s’ouvre correctement ?

Est-ce que les commandes sont là où on les attend ?

Est-ce que les outils intelligents font réellement gagner du temps ?

Est-ce que les applications métiers dont l’équipe dépend fonctionnent ?

Est-ce qu’un fichier BIM reçu d’un partenaire peut être exploité facilement ?

C’est précisément pour répondre à ces questions que ZWCAD peut être testé gratuitement pendant 30 jours, sur vos propres fichiers et dans votre environnement de travail. Pour découvrir la solution, ses fonctionnalités et les modalités d’essai, demandez la documentation ZWCAD.

La période est également particulièrement intéressante pour envisager un projet d’acquisition : du 23 au 29 novembre 2026, ZWCAD bénéficie d’une remise de 15 %, puis de 10 % du 30 novembre au 24 décembre 2026.

Plutôt que de choisir un logiciel sur une promesse, autant commencer par lui confier une vraie journée de travail.