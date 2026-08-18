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Thématique du 29 octobre au 12 novembre

Accessibilité et PMR

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L’accessibilité avec GEZE

GEZE FRANCE

Rendre les bâtiments accessibles aux personnes à mobilité réduite relève d’une obligation légale (loi n°2005-102 du 11 février 2005) et représente un véritable enjeu de société. Crédité d’un savoir-faire...

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