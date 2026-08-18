Accessibilité et PMR

Seuil Universel WESER
Le seuil Universel constitue une solution simple et efficace pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite comme la réglementation l'exige dans de nombreuses...
Thématique du 29 octobre au 12 novembre
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Elévateur vertical, pour franchir les différences de niveau chez le particulier ou dans les lieux recevant du public (erp).Il s'intègre parfaitement dans tous les intérieurs....
Kit P.M.R. économique – Solution clé en main pour l’accessibilité Optez pour le kit P.M.R. économique, une solution conçue et fabriquée en France,...
Rendre les bâtiments accessibles aux personnes à mobilité réduite relève d’une obligation légale (loi n°2005-102 du 11 février 2005) et représente un véritable enjeu de société. Crédité d’un savoir-faire...
Ce revêtement prêt-à-poser est réalisé en un matériau minéral mince et robuste (Solid Surface), en une seule pièce sans jonctions. Proposé en...
Possibilité de choisir entre 4 séries avec des hauteurs de travail allant de 7.50 m à près de 14.20 m. Améliorez votre productivité en réduisant les...
Peinture et vernis photoluminescents à base de résine acrylique et de pigments luminescents. Restitue la lumière dans l’obscurité après une exposition à un éclairage naturel ou artificiel Marquage prévention...
Elégant et fonctionnel, le « siège de douche amovible Vario » ouvre de nouvelles perspectives pour les salles de bains sans entraves. Il s’accroche et se décroche en un tour de main. Le système Vario...
Accessible : permet le passage de pieds et de genoux Larges plages de pose latérales pour un confort d'usage optimal. Nettoyage facilité : Angles doux pour un nettoyage simple et rapide.
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