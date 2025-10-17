JLG FRANCE SAS

JLG Industries, Inc. gagne la confiance et la reconnaissance des clients depuis 1969 grâce à ses innovations. Nos clients sont notre plus grande priorité et nous restons engagés à comprendre leurs défis.

En tant que leader mondial de la conception et de la fabrication des équipements d’accès, les produits et le personnel de JLG se trouvent dans le monde entier et font bien plus que ce qu’il est attendu d’eux pour soutenir les clients. Nous livrons les équipements puissants et polyvalents dont ils ont besoin, ainsi qu’une formation et un entretien inégalés, parce que nous avons la responsabilité d’être plus qu’un constructeur. Nous sommes le partenaire de nos clients dans leur succès, en nous efforçant dans le monde entier de fournir la performance, d’augmenter la productivité, d’assurer la disponibilité et de soutenir les progrès. JLG est une entreprise d’Oshkosh Corporation [NYSE: OSK].