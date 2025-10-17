JLG FRANCE SAS
47400 Fauillet
France
JLG Industries, Inc. gagne la confiance et la reconnaissance des clients depuis 1969 grâce à ses innovations. Nos clients sont notre plus grande priorité et nous restons engagés à comprendre leurs défis.
En tant que leader mondial de la conception et de la fabrication des équipements d’accès, les produits et le personnel de JLG se trouvent dans le monde entier et font bien plus que ce qu’il est attendu d’eux pour soutenir les clients. Nous livrons les équipements puissants et polyvalents dont ils ont besoin, ainsi qu’une formation et un entretien inégalés, parce que nous avons la responsabilité d’être plus qu’un constructeur. Nous sommes le partenaire de nos clients dans leur succès, en nous efforçant dans le monde entier de fournir la performance, d’augmenter la productivité, d’assurer la disponibilité et de soutenir les progrès. JLG est une entreprise d’Oshkosh Corporation [NYSE: OSK].
Plateformes à ciseaux diesel
Possibilité de choisir entre 2 séries avec des hauteurs de travail allant de 10 m à près de 18 m. Les plateformes à ciseaux diesel JLG® sont...
Nacelles à ciseaux électriques
Possibilité de choisir entre 4 séries avec des hauteurs de travail allant de 7.50 m à près de 14.20 m. Améliorez votre productivité en réduisant les...
Plates-formes élévatrices non motorisées EcoLift
Possibilité de choisir entre 2 modèles avec des hauteurs de travail allant de 3.50 ou 4.20 m. La série EcoLift de JLG constitue un changement important en termes d’accès à des niveaux moins élevés. C’est...
Nacelles à flèche télescopique
Choisissez parmi cinq séries avec des hauteurs de plate-forme de 12,192 à 56,38 m et des capacités de plate-forme jusqu’à 454 kg. Lorsqu'il s'agit d'intervenir...
Nacelles à flèche articulée
Faites votre choix : sept nacelles avec différentes hauteurs de travail pouvant atteindre 48,15 m Au travail, la valeur d'une journée se mesure par la productivité...
Nacelles à flèche à chenilles compactes
Possibilité de choisir entre 9 modèles avec des hauteurs de travail allant de 13 m à près de 25,60 m Légères et équipées de chenilles...
Nacelles à mât vertical Toucan
Possibilité de choisir entre 5 modèles avec des hauteurs de travail allant de 8 m à près de 12,65 m Les nacelles à mât vertical Toucan® de JLG vous permettent de relever tous les défis. Vous pouvez désormais...
