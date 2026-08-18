Spécial Artibat

Efficience : conduit triple paroi avec arrivée d'air
Nouveau système, EFFICIENCE est un conduit concentrique étanche triple paroi isolé (balance flue) pour appareil à bois haut rendement (poêle, foyer ou cuisinière,...
Thématique du 15 octobre au 29 octobre
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Le Gutter Clean, un protège-gouttières hautement efficace pour les gouttières en aluminium. ALUX International Trading S.A. est le distributeur exclusif en Europe des produits Alu-Rex...
Dauphins en acier galvanisé, l'alternative aux dauphins fonte ! Nouvelle gamme de dauphins en acier galvanisé à chaud après fabrication. Esthétiques et résistants,...
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Cembrit Express+ est indéniablement le meilleur choix possible pour poser rapidement, et aisément vos panneaux de façade. Légers et compacts, ces panneaux robustes et écologiques en ciment composite peuvent...
Articimo® Désactivé, le béton décoratif et minéral. Ce béton est utilisé pour : Les revêtements extérieurs Les aménagements...
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En 2014, PLACO® lançait sur le marché CELLOCEM®, le premier isolant thermique en polystyrène expansé (PSE) avec protection mécanique, pour les soubassements. Aujourd’hui, le spécialiste du confort...
WinLab’, créé par le CCCA-BTP, est un véritable accélérateur d’innovation et incubateur, pour imaginer et concevoir les formations aux métiers du BTP de demain adaptées aux besoins des entreprises. Nouvelles...
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