PRESTO BOX® TOUCH THERMOSTATIQUE - Mitigeur de douche encastré

La gamme de mitigeurs douche encastrée PRESTO BOX TOUCH THERMOSTATIQUE® a été conçue pour répondre à des problématiques sanitaires d'hygiène, d'adaptation aux PMR, et de design.



Le PRESTO BOX TOUCH THERMOSTATIQUE® dispose d'un rinçage automatique périodique hygiénique permettant d'éviter une stagnation de l'eau dans les réseaux et le développement des bactéries comme les légionelles ou les pseudomonas. Ainsi, l'établissement reste opérationnel même après une longue période d'inactivité.



Sa technologie sensitive TOUCH permet un déclenchement souple par effleurement de doigt, adaptée aux Personnes à Mobilité Réduite, enfants et personnes âgées. Son bouton TOUCH by PRESTO permet également une programmation modifiable sans outil :

Durée d'écoulement

Périodicité du rinçage automatique

Durée d'écoulement du rinçage automatique

Déclenchement d'écoulement forcé (pour choc thermique)

La sécurité des utilisateurs et du bâtiment est assurée :

Limitation de la température maximale par butée réglable à l'intérieur du produit non accessible à l'utilisateur.

Anti-brûlure grâce à la cartouche thermostatique qui arrête instantanément l'eau chaude en cas de coupure d'eau froide conformément à la NF EN 1111.

Étanchéité par le boitier d'encastrement étanche permettant l'évacuation de la condensation par le bas.

L'installation du boîtier étanche rond s'ajuste aux différentes configurations : mur porteur, galerie technique, encastré... Ce boitier recoupable est adapté à de multiples épaisseurs de cloison (12 à 40mm). Ce produit est disponible en version pile ou secteur.



