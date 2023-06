PRESTO GAMME BARRES PMR VIRUCIDE : Barres d'appui et de relevage avec film virucide COVERSAFE

La gamme de barres d'appui et de relevage avec film virucide Coversafe™ a été conçu pour garantir l'accessibilité à toutes les personnes à mobilité réduite et de rendre plus sûrs les environnements qui nous entourent contre les risques microbiens.



Les barres virucides sont équipées d'un film adhésif Coversafe™ qui disposent de nombreux avantages :

Assure une triple protection en continu : virus (dont coronavirus), bactéries, germes et moisissures.

: virus (dont coronavirus), bactéries, germes et moisissures. Action efficace et opérationnelle rapidement (ex sur le Coronavirus SARS-CoV-2 (responsable de la COVID-19) : destruction de 96% du virus en 1h, et plus de 99,9% en 24h).

(ex sur le Coronavirus SARS-CoV-2 (responsable de la COVID-19) : destruction de 96% du virus en 1h, et plus de 99,9% en 24h). Protection stable et permanente durable : testée et validée pendant 4 ans, sans perte d'efficacité.

La gamme de barres virucides dispose d'une technologie naturelle PYLOTE garantissant un usage en toute sécurité, sans danger pour la peau. Cette technnologie est testée et validée par des laboratoires certifiés.



Elle est designée de manière a être discrète, grâce à son aspect mat et son film fin transparent posé dessus. Il est possible de retirer le film sans aucune trace et de le changer si besoin.



L'entretien des barres est facile. En effet, elles sont compatibles avec les produits ménagers traditionnels (savon, gel, désinfectant) et l'activité anti-microbienne perdure avec une efficacité en continue (aucune dégradation).



L'action virucide fonctionne par des billes minérales qui agissent comme un catalyseur provoquant une décontamination microbienne des surfaces et une protection continue et stable.

Retrouvez l'ensemble de nos références pour ce produit en cliquant sur ce lien.