Nouveaux modèles de portes d’entrée aluminium et mixte, la technique au service de l’esthétisme et de la performance

Les portes d’entrée aluminium du groupe MILLET sont le fruit d’un savoir-faire qui évolue. Elles ont été conçues pour répondre aux exigences actuelles tant en termes d’esthétisme que de performance énergétique, de sécurité et d’accessibilité. Le Groupe MILLET vous propose une centaine de modèles de portes d'entrée Alu et mixte sur mesure qui s'adapteront à toutes les configurations, du neuf à la rénovation. Découvrez dès à présent les 10 nouveaux modèles.

Un atout esthétique différencient des portes d’entrée MILLET est le concept d’ouvrant et dormant affleurant, qui apporte de la modernité à la porte.

Les vitrages et inserts sont également coplanaires. Toujours dans un souci d’harmonie et de discrétion, les paumelles sont laquées à la couleur de la porte.



L’amélioration des performances énergétiques des produits fait partie des préoccupations du Groupe MILLET et ces nouveaux modèles de portes aluminium-mixte ne déroge pas à la règle.

Les modèles contemporains sont équipés de triple vitrage, ceux de la série Classic de double vitrage.

Pour obtenir une meilleure inertie thermique, l’ouvrant monobloc est rempli d’une mousse isolante haute densité et les profils ouvrant et dormant sont à rupture de pont thermique.

Autant de détails qui permettent aux portes MILLET de proposer un coefficient thermique (Ud) évalué à 1.2 w/m². k en moyenne.



Concernant l’aspect sécurité, toutes les portes d’entrée MILLET sont équipées de serrures 5 points munies de 2 crochets acier couplés à 2 goujons anti-soulevage et d’un barillet haute sécurité.

Sensible à la question de l’accessibilité, le Groupe MILLET conçoit des portes étudiées pour faciliter le passage grâce à leur largeur optimisée. Elles peuvent atteindre jusqu’à 1200 mm de large en un vantail.

Les seuils de portes sont tous aux normes pour personne à mobilité réduite en ne dépassant pas les 20 mm de haut.



Le Groupe MILLET multiplie les faisabilités techniques avec des modèles à un vantail, semi-fixe répétant ou latéral vitré ou non…



Les possibilités de déclinaisons sont alors infinies et chaque porte devient une pièce unique.

