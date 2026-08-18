Profil sinus VMZINC, système de bardage rapporté
Système de bardage par profil ondulé en zinc posé sur ossature métallique ou bois. Domaine d'emploi : En neuf ou en rénovation Les plus : Trois...
Thématique du 30 mars au 12 avril
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Le vitrage extérieur collé confère à la porte sectionnelle ALR F42 Vitraplan transparence et élégance. Le profilé de cadre est masqué –...
MOZAIK est une gamme de cassettes originale et innovante, composée d’éléments carrés ou rectangulaires, de profondeurs différentes, auxquels d’ingénieux...
De par sa nature minérale résistante et non poreuse, le Minéral Composite CAREA® est idéal pour les soubassements des bâtiments.
Expert en revêtements d’imperméabilité de façade depuis 55 ans, Sto poursuit sa démarche d’innovation avec une nouvelle gamme entièrement siloxanée. S...
Panneau de façades en béton armé de fibres de verre, avec une épaisseur de seulement 13mm, en grandes dimensions (1200x3600, 1200x3100 ou 1200x2500mm). Composé uniquement...
La pompe à vis SP 11 LMR de Putzmeister est spécialement conçue pour les besoins des façadiers. Des distances de refoulement jusqu‘à 60 m à l‘horizontale...
Protègenet® est un appui de fenêtre en aluminium robuste dont les embouts de fermeture sont extrudés. Sa conception technique et sur mesure – angle arrondi, pente intégrée...
Zinc pré-patiné de couleur gris perle, elZinc Crystal® crée des effets surprenants qui personnalisent vos façades. Contemporain et intemporel, elZinc Crystal® donne...
Façade organique : parement Carea DUNE, bardage avec et sans ossature. Se pose sur tous type de supports, en bardage sans ossature comme en bardage avec ossature. Parement en Minéral Composite...
ISOLANT POUR FACADES SKYTECH PRO XL est un pare-pluie HPV, non combustible et isolant. Il permet de faire une enveloppe continue isolante et respirante sans renfoncement au niveau des menuiseries. Idéal...
Les points + Profil bord à bord, atout esthétique en plus 40% plus dense qu’un bardage PVC pour une résistance accrue 90% recyclé 100% recyclable pour...
Grandes lames brise-soleil aluminium avec possibilité d’intégration de lumière LED sur la face avant. Fixation invisible de lames. Avec les lames en aluminium modernes DucoSun...
Que ce soit à l’intérieur de logements d’habitation, d’entreprises, d’institutions scolaires ou de bâtiments publics, un renouvellement de l’air pour un...
Ecran pare-pluie hautement perméable à la vapeur d’eau et stabilisé aux UV destiné à la protection contre les éventuelles pénétrations d’eau...
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