MOZAIK, cassette pour bardage ventilé

L’agence ECOUMENE ARCHITECTURE/AMÉLIE COUFFIGNAL ARCHITECTE a imaginé une villa de 170 m2 de surface habitable, de plain-pied et toute en longueur (38 m) pour s’étirer sur l’ensemble du terrain. Tout l’enjeu était de l’insérer harmonieusement sur cette parcelle complexe à Onet-le-Château (12) choisie par les propriétaires : un sol en pente, un seul accès possible sur le bas et côté Nord et une exposition Nord-Est.