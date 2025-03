Ecran HPV - SUP'AIR WP'X UVF

Ecran pare-pluie hautement perméable à la vapeur d’eau et stabilisé aux UV destiné à la protection contre les éventuelles pénétrations d’eau au travers du revêtement extérieur.



Sup’Air WP’X UVF est un pare-pluie fabriqué en France par BMI Siplast. Il renforce l’étanchéité à l’air et au vent de la construction et protège provisoirement les parois en attendant la pose du revêtement extérieur.

Conforme aux exigences des DTU 31.2 et 41.2



Stabilisé aux UV, pose derrière les bardages à claire-voie

Grande résistance mécanique

Crée une enveloppe extérieure étanche sans risque de condensation