Rénovation 2022

Une maison ancienne du sud-ouest de la France a subi les aléas du temps et des mouvements de terrain au cours des dernières décennies. Par son encastrement variable dans un sol porteur argileux, de multiples fissures sont apparues et se sont développées au fil du temps, jusqu’à atteindre les murs porteurs et mettre en péril le bâtiment. Afin de préserver leur maison, les propriétaires ont choisi URETEK® pour leur solution rapide et économique.