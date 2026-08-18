Rénovation 2022

Profilé d’arrêt de carrelage et de goutte d’eau Dallnet® carrelage
Dallnet carrelage est une gamme de profilés en aluminium extrudé permettant un arrêt de carrelage en nez de dalle ou en nez de balcon. Les profilés font office de règle...
Thématique du 9 mai au 22 mai
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Barrette isolante en polyamide pour rupture de pont thermique de profilés aluminium (menuiseries aluminium : fenêtres, portes et façades). Notre catalogue standard propose plus de...
Solution combinée 3 en 1 et certifiée NF EN ISO 22097:2023 aux multiples performances permettant de réaliser efficacement l'isolation thermique, phonique, l'étanchéité...
Une maison ancienne du sud-ouest de la France a subi les aléas du temps et des mouvements de terrain au cours des dernières décennies. Par son encastrement variable dans un sol porteur argileux, de multiples...
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PRB vous propose une nouvelle brochure : PRB rénovation de Façades. À travers cette brochure, vous retrouverez 20 solutions pour vous accompagner dans vos différents...
Pour renforcer la sécurité des habitations, le Groupe MILLET s’associe à Verisure. Ensemble, ils ont développé un service complémentaire à la fabrication...
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