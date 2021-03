TECHNOFORM INSULATION SOLUTIONS

L’année 2019 marque la 50ème année d’existence de Technoform et l’entreprise reste plus innovante que jamais. Ce qui a commencé en 1969 à Kassel, en Allemagne, avec des profilés extrudés thermoplastiques, est maintenant une entreprise mondiale avec 45 centres de production et de distribution dans le monde entier. Technoform a célébré cet événement en 2018 avec le lancement international de la nouvelle marque de l’entreprise.