SEMIN R : Enduit de rebouchage séchage rapide intérieur

Enduit de rebouchage en poudre pour un usage en intérieur. Rebouche fissures, trous et saignées de toutes tailles. Permet aussi de sceller et fixer.



Supports admis :

Tous types de supports en intérieur : plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, béton, enduit ciment, agglos, béton cellulaire, briques, terre cuite...



Revêtement :

Le recouvrement, après séchage complet de l’enduit, peut se faire par tous types de peintures, enduits à base de plâtre, enduits pâteux, colles papier peint.



Conditionnement :

Sacs de 5 - 15 kg sur palette houssée.



Stockage :

9 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri de l’humidité.