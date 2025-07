MGH | Mirbat Groupe Holding englobe plusieurs sociétés ayant pour but d’œuvrer pour l’innovation dans le secteur du bâtiment. De la formation continue des équipes, à la fabrication de matière première made in France, jusqu’aux réseaux de distribution.

Le groupe dispose de trois réseaux de franchises, expertes en isolation par polyuréthane projeté, à savoir : SYNERIS, OSEO et EUROPISO.

Pour alimenter ces réseaux en matière première, TPF INDUSTRIE est née afin de développer des polyols français (composant du polyuréthane projeté). L’idée est de développer dans les années à venir des polyols bio-sourcés pour s’adapter aux normes du marché actuel et de continuer à développer des circuits courts.

Enfin, SPRAY SYSTEM, petit dernier du groupe est un revendeur de peintures et de solutions bi-composants pour la bonne application de nos procédés.