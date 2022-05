Fabricant européen de produits 100% naturels, Geostaff propose, par le biais des gammes GEOTEC® et GEOFLAM®, différents modèles et dimensions de plaques résistantes au feu 1h à 3h pour la réalisation de conduits de ventilation et de désenfumage, verticaux et horizontaux (EI 60 et EI 180) ; pour la réalisation d’encoffrements de gaines techniques ; la protection d’armatures collées en carbone ainsi que pour la protection des chemins de câbles.